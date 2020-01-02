Beşiktaşlı futbolcuya iki dev talip!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta genç oyuncu Ajdin Hasic ile ilgili transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic'i Napoli ve Benfica istiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için büyük hazırlık! Volkan Demirel...
- Erzincanspor - Beşiktaş maçından kareler...
- Beşiktaş'ta Ariedo Braida bombası! İşte yeni görevi...
- Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Burak Yılmaz'dan çok özel hazırlık!
- Sergen Yalçın'dan flaş sözler! ''Özlüyorum...''
- Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş karar! Burak Yılmaz...
- Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.