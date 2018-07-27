Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco'dan resital!
Beşiktaş bu sezon ilk yabancı transferini Enzo Roco ile stoper bölgesine yaptı. Şili'li futbolcu, defansta görev almasına rağmen top kabiliyeti ile parmak ısırttı.
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