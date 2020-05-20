Beşiktaş'ın transfer gündemini Serdar Sarıdağ değerlendirdi
Beşiktaş'ta tüm yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktığı duyrulmuştu. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri ve transfer gündemini Serdar Sarıdağ aktardı. Sarıdağ, "Transferde gündeme gelen isimlerin yüzde 80'i menajer önerisi. Sinan Gümüş, Yuto Nagatomo ve Beto isimlerine yönetim pek sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.
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