Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü Umut Nayir

Beşiktaş'ta Umut Nayir, attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandırmaya devam ediyor.

Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon Bursaspor'a kiraladığı ve bu sezon Burak Yılmaz'ın alternatifi olarak düşünülen 26 yaşındaki forvet kendisine verilen şansı iyi değerlendiriyor.

Son olarak Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta 60. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olan Umut Nayir, 71 ve 90 +5. dakikada attığı kritik golle siyah beyazlı takıma 3 puanı getiren isim oldu.

Umut Nayir'in sonradan oyuna girip takımına galibiyeti getirmesi akıllara, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ü getirdi. 2002-2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Anelka, Kezman, Guiza gibi forvetlerin arkasında sıra bekleyen Semih Şentürk, oyuna sonradan dahil olup attığı gollerle "nöbetçi golcü" unvanını kazanmıştı.

Beşiktaş'ta da Burak Yılmaz'ın arkasında sıra bekleyen Umut Nayir, bu sezon attığı gollerle kritik galibiyetler elde edilmesini sağladı. Bu sezon siyah beyazlı forma altında 13 resmi maça çıkan umut, bu müsabakaların 6'sına ilk 11'de başladı. Toplam 710 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu 6 gol atıp 1 asist yaptı.

Umut Nayir, Süper Lig'de oynanan Galatasaray maçında takımının tek golünü kaydeden isim olurken, Kasımpaşa müsabakasında atılan 3 golün 2'sine imzasını attı ve galibiyetin mimarı oldu. Umut Nayir'in Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.