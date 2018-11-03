Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. İşte siyah beyazlılarda maça başlaması beklenen ilk 11...
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