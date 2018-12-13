Beşiktaş'ın Malmö karşısındaki ilk 11'i
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son hafta karşılaşmasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geliyor. İşte siyah beyazlıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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