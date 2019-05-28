Beşiktaş'ın kazancı gençler
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda iki genç futbolcu, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın buldukları şansı iyi değerlendirdiler.
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