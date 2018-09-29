Beşiktaş'ın Kayserispor karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. İşte siyah beyazlıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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