Beşiktaş'ın kamp programı netleşti
2019-2020 sezonunu 8 Temmuz'da açacak olan Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı netleşti.
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