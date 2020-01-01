Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu
Beşiktaş'ın Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.
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