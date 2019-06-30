"Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük"
Sparta Rotterdam Futbol Direktörü Henk Van Stee, Beşiktaş'ın Halil ?Dervişoğlu için yaptığı teklifi yeterli bulmadıklarını söyledi.
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