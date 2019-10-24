Beşiktaş'ın gözü eski golcüsünde

Beşiktaş eski golcüsü Cenk Tosun'un peşinde...

Siyah beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetici Erdal Torunoğulları transferden sorumlu isim olacak.

Torunoğulları devre arası için çalışmalara vakit kaybetmeden başladı. Geçmişte birçok önemli ismin transferinde rol alan Erdal Torunoğulları'nın hedefindeki ilk isim Cenk Tosun.

Beşiktaş golcü futbolcu için kulübü Everton'a kiralama teklifi yapacak.

Cenk Tosun, bu sezon Everton'ın oynadığı 11 resmi maçta sadece iki kez yedekten oyuna girerek 51 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Rıcharlison, Kean ve Calvert-lewın'ın ardında dördüncü seçenek olan 28 yaşındaki oyuncunun da mutsuz olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Valencıa'nın da yakından takip ettiği eski golcüsünü kadroya dahil ederek santrfor eksikliği gidermek istiyor.

Cenk Tosun, bugüne kadar 45 maçta Everton forması giydi ve 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu Beşiktaş kariyerinde ise 142 resmi karşılaşmada 64 gol -13 asist üretmişti.