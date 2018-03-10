Beşiktaş'ın Gençlerbirliği 11'i
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında bu akşam Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
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