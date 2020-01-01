Beşiktaş'ın en istikrarlısı Loris Karius
Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ta en çok forma giyen isim Loris Karius oldu. Alman file bekçisi 16 maçta 1440 dakika sahada kaldı.
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