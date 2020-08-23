Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu belirten Tuncel, "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor." dedi.
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