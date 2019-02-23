Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştirildi.
Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin verilmesiyle üyeler arasında yaşanan tartışmalarla başlayan toplantı, Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Suat Anıl siyah beyazlıların borç durumunu açıkladı.
Denetleme Kurulu raporuna göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak gerçekleşti.
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