Beşiktaş'ın Bayern Münih ilk 11'i
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih’i ağırlıyor. İşte Siyah - Beyazlılar'da maça başlaması beklenen 11 isim...
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