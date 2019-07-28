Beşiktaş'ın Avusturya kampında son durum
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta son durumu A Spor muhabiri Hakan Gündoğar ve A Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker paylaştı.
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