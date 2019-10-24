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Beşiktaş'ın Avrupa'da 219. sınavı

Beşiktaş,UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga mücadelesiyle Avrupa kupalarında 219. randevusuna çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Braga'yı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 117. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlılar Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'nde rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla 14. kez karşı karşıya gelecek.

Bu ülke temsilcileriyle daha önce 13 maç yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerini sadece 3 kez yenebildi. Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla oynadığı beşer maçta ise beraberlik ve yenilgi aldı. Portekiz temsilcilerine 17 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 19 gol gördü.

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24 Ekim 2019 , Perşembe
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