Beşiktaş'ın Avrupa'da 219. sınavı
Beşiktaş,UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga mücadelesiyle Avrupa kupalarında 219. randevusuna çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Braga'yı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.
Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 117. kez sahada yer alacak.
Siyah-beyazlılar Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'nde rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla 14. kez karşı karşıya gelecek.
Bu ülke temsilcileriyle daha önce 13 maç yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerini sadece 3 kez yenebildi. Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla oynadığı beşer maçta ise beraberlik ve yenilgi aldı. Portekiz temsilcilerine 17 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 19 gol gördü.
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