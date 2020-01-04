Beşiktaş'ın Antalya kampı çalışmaları devam ediyor
Beşiktaş devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ ile beraber aktardı.
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