Beşiktaş'ın Antalya kampı
Beşiktaş devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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