Beşiktaş'ın Akhisarspor karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor’a konuk olacak. İşte siyah beyazlıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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