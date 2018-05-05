"Beşiktaş'ı değil kupayı cezalandırıyoruz" – Fotomaç TV
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    "Beşiktaş'ı değil kupayı cezalandırıyoruz"

    PFDK'nın Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Beşiktaş'ın hükmen mağlup olduğunu ve gelecek sene kupaya alınmayacağını açıklamasından sonra A Spor yorumcusu Turgay Demir kararı değerlendirdi.

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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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