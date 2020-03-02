Beşiktaş'ı Burak Yılmaz taşıyor
Beşiktaş'ta, Aytemiz Alanyaspor karşısında 2 gol kaydeden Burak Yılmaz, yükselişini sürdürdü. Deneyimli futbolcu, son 6 maçta 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'a golcü müjdesi! "İmzalar yakın zamanda atılabilir"
- Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...
- Galatasaraylı futbolcuya talip çıktı! Transfer ve Beşiktaş...
- Lucescu'dan Beşiktaş'a milyonlar gelebilir!
- Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''
- Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinden kareler!
- Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
- Beşiktaş'ta transfer çıkmazı! Limit aşılırsa ne olacak? İşte cevabı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.