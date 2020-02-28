Beşiktaş'a verilen penaltı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Alanyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Beşiktaş lehine verilen penaltı kararını yorumlayan Toroğlu, "Pozisyon yüzde yüz penaltı." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sosyal medya yıkıldı! ''Pancu Karius'tan daha iyi kaleci''
- Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
- Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! "Verin parlatayım"
- Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi
- Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!
- İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor
- Sözleşmesindeki o maddeler ortaya çıktı! Burak Yılmaz...
- Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.