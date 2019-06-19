Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha
Beşiktaş, Milan'da forma giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Diego Laxalt'ı gündemine aldı.
3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Fanatik ?Gazetesi'nin haberine göre siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi ?Milan'ın uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt'ı gündemine aldı.
Önceki yıl Genoa'dan 17 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla kulübe önerilmesinin ardından tecrübeli futbolcuyu listesine ekleyen yönetimin, bu ismi kiralık olarak kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtildi.
Uruguay Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda yer alan Laxalt, çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Sol bek ve sol kanatta görev yapabilen Laxalt, ek olarak hücum hattının solunda da forma giyebiliyor.
Geçen sezon Milan formasıyla 28 karşılaşmada süre alan Laxalt, Uruguay futbolunun son dönemdeki en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.
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