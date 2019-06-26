Beşiktaş'a transfer müjdesi! Menajeri konuştu... | Video haber
Transferde flaş gelişmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın gündemindeki Tyler Boyd'un menajeri Orçun Yücel A Spor'a konuştu. Yücel, "Transferde Beşiktaş bir adım önde" ifadelerini kullandı.
Tyler Boyd'un menajeri Orçun Yücel'in açıklamaları;
"İki kulübün birbiriyle anlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Mümkün olan en minimal rakamlarla olayı sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu başka kulüpler de takip ediyor ama Beşiktaş tabii ki bir adım önde."
"Elimizden geleni sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz. Tabii Beşiktaş'ın menfaatlerini gözetiyoruz. Umarım mutlu sona ulaşırız."
"Boyd, tekliften dolayı gururlu. Beşiktaş, dünyada sayılı kulüplerden biri. Kulüplerin anlaşması gerekiyor, Boyd'la ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum."
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