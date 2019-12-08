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Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber

Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi. 24 Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek olan Fransız yıldız, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, 24 Erzincanspo'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında bir müddet takımdan uzak kalacak. Çekilen MR sonucunda sol üst arka adalesinde grade 1 kas zorlanması tespit edilen ve tedavisine başlanan Fransız oyuncu, yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak. Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra, hafta içindeki Wolverhampton maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı takımın sağlık ekibi, N'Koudou'yu 16. haftada deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor. Bu hafta yapılacak olan tetkikler sonucunda, N'Koudou'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak.

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08 Aralık 2019 , Pazar
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