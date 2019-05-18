Beşiktaş'a iyi Trabzonspor'a kötü haber
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair ?Play kurallarına uyduğu gerekçesiyle Beşiktaş'ın takip dönemini sona erdirirken, kurallara uymayan Trabzonspor'u ise üst kuruluna sevk etti.
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