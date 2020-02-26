Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun 15 gün sonra takıma katılacağı öğrenildi.
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