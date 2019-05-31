Beşiktaş'a Alman sol kanat
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre Dortmund'un gözden çıkardığı oyuncular arasında bulunan ?Schürrle için Beşiktaş nabız yokluyor..
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FOTOMAÇ GALERİ
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