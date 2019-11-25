Beşiktaş zirveye doğru uçuyor
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki yükselişi tüm hızıyla sürüyor... Sezona istediği gibi başlayamayan ve kötü günler geçiren siyah beyazlılar, yükselen performansını 12. haftadaki Konyaspor galibiyetiyle devam ettirdi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan topladı.
Sezonun ilk 3 dış saha maçını yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda üst üste ikinci kez kazandı. siyah-beyazlı ekip, dış sahada Antalyaspor'u 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 3 yenilginin ardından Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
6 maçta 16 puan toplayan siyah beyazlıların savunmadaki performansı ise dikkat çekiyor. Ligin ilk 6 haftasında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisi yakaladığı 6 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Beşiktaş, son 2 maçını ise gol yemeden tamamladı.
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