Beşiktaş zirveye doğru uçuyor

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan topladı.

Sezonun ilk 3 dış saha maçını yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda üst üste ikinci kez kazandı. siyah-beyazlı ekip, dış sahada Antalyaspor'u 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 3 yenilginin ardından Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

6 maçta 16 puan toplayan siyah beyazlıların savunmadaki performansı ise dikkat çekiyor. Ligin ilk 6 haftasında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisi yakaladığı 6 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Beşiktaş, son 2 maçını ise gol yemeden tamamladı.