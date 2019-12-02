Beşiktaş zirve Kayserispor can derdinde - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Beşiktaş zirve Kayserispor can derdinde

Beşiktaş zirve Kayserispor can derdinde

Süper Lig'de zirveye doğru hızlı bir yükselişe geçen Beşiktaş, çıkışını 13. haftada da sürdürmek istiyor. Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan siyah beyazlılar, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Beşiktaş, çıkışa geçtiği 6 maçta iyi savunmasıyla da ön plana çıktı. Süper Lig'in ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 6 maçta sadece bir gol yedi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçında 4 oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, sarı kırmızılı ekibe karşı oynanacak müsabakada takımda yer alamayacak. Beşiktaş'ta Necip Uysal ise kart ceza sınırında bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu Kayserispor maçında kart görmesi halinde 14. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapamayacak.

Konuk ekip İstikbal Mobilya Kayserispor ise oynadığı son 2 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 12 haftada sadece 7 puan toplayabilen sarı kırmızılılar son sırada yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Paul-Georges Ntep, Bilal Başacıkoğlu ve Adryan alınan karar sonrası kadro dışı bırakıldı. Cezalı olan Pedro Henrique'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Levent ve Alpay, Beşiktaş karşısında takımlarının yalnız bırakacak.

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasındaki mücadele saat 20'de başlayacak. Vodafone Park'taki müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
02 Aralık 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN