Beşiktaş zirve Kayserispor can derdinde

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Beşiktaş, çıkışa geçtiği 6 maçta iyi savunmasıyla da ön plana çıktı. Süper Lig'in ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 6 maçta sadece bir gol yedi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçında 4 oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, sarı kırmızılı ekibe karşı oynanacak müsabakada takımda yer alamayacak. Beşiktaş'ta Necip Uysal ise kart ceza sınırında bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu Kayserispor maçında kart görmesi halinde 14. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapamayacak.

Konuk ekip İstikbal Mobilya Kayserispor ise oynadığı son 2 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 12 haftada sadece 7 puan toplayabilen sarı kırmızılılar son sırada yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Paul-Georges Ntep, Bilal Başacıkoğlu ve Adryan alınan karar sonrası kadro dışı bırakıldı. Cezalı olan Pedro Henrique'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Levent ve Alpay, Beşiktaş karşısında takımlarının yalnız bırakacak.

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasındaki mücadele saat 20'de başlayacak. Vodafone Park'taki müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.