Beşiktaş yüzde 50 indirim isteyecek
Beşiktaş Yönetimi, sözleşmelerinin sonuna gelinen tecrübeli futbolcuları Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'a ücretlerini yüzde 50 azaltarak yeni kontrat önermeyi planlıyor.
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