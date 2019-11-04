Beşiktaş yükselişini sürdürdü

Galatasaray galibiyetiyle ayağa kalkan Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürdü. Antalyaspor'u 2-1'le geçen siyah beyazlılar, son 4 lig maçından 10 puan çıkararak zirveyle puan farkını eritti.

Zorlu mücadeleden Vida ve Diaby'nin golleriyle 3 puanla ayrılan Beşiktaş, süper lig'deki deplasman kabusuna da son verdi.

Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezon Demir Grup Sivasspor'u 29. haftada 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, daha sonra çıktığı 6 deplasmanda 3 puan yüzü görememişti. Söz konusu maçlarda sadece 1 kez berabere kalan ve 5 yenilgi alan Beşiktaş 1 puan elde edebilmişti.

Avcı'nın ekibi Antalya'da aldığı kritik 3 puanla ligde deplasmanda 6 maç aradan sonra galip geldi.

Beşiktaşlı adem Ljajic dış sahada skor katkısına Antalyaspor karşısında da devam etti.

Vida'nın golünde asist yapan Ljajic, siyah beyazlı ekibin deplasmanda bulduğu son 15 golün 9'una 2 gol-7 asistle direkt etki etti. Yıldız futbolcunun süper lig kariyerinde verdiği gol paslarının yüzde 67'si dış sahada geldi.