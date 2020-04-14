Beşiktaş yüksek maaş ödemek istemiyor
Beşiktaş Yönetimi, planladığı bütçeyi aşmamak için Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson'a 1 milyon Euro'nun altında teklif götürecek.
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