Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları: Corona virüsü vakasına rastlamadık
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet corona virüsü testine girdi. Konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, corona virüsü vakasına raslamadıklarını söyledi.
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