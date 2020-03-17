Beşiktaş yerini korudu
Galatasaray derbisinden 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'de 5. sıradaki yerini korudu. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarttı.
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