Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş, 2019-2020 Cemil Usta sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından taraftarıyla buluşturdu. Buna göre iç saha, dış saha ve alternatif forma şeklinde 3 formayı görücüye çıkardı. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları...
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