Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının hikayesi! | 15/12/2019
Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında BTC Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Sergen Yalçın'ın ekibi Bifouma ve Jahovic'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş tam 8 hafta sonra yenilmiş oldu. İşte maçın hikayesi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş maçına damga vuran isim! Erdoğan Kaya...
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...
- Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın..."
- Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! "Beşiktaş beni istiyor"
- Umut Nayir'in golü sonrası flaş tepki! "Boş zamanlarında..."
- Olay yaratan penaltı ihlali raporu! Şok gerçek ortaya çıktı
- Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.