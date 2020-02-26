Beşiktaş yeni kalecisini buldu
Sezon sonunda Loris Karius ile yollarını ayıracak Beşiktaş, Medipol Başakşehir'de forma giyen tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'la el sıkıştı.
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