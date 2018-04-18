Beşiktaş yarı finale nasıl geldi?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında finale yükselmek için Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, yarı final yolculuğunda güçlü rakipleri saf dışı bıraktı. İşte o maçlar...
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