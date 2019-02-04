Beşiktaş taraftarlarının Kagawa şarkısı: Yarın olmaz Shinji!
Videoyu Daralt

Beşiktaş taraftarlarının Kagawa şarkısı: Yarın olmaz Shinji!

Beşiktaşlı taraftarlar yeni transfer Shinji Kagawa için şarkı besteledi. Beşiktaş taraftarlarının yaptığı bu beste sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
04 Şubat 2019, Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN