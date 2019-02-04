Beşiktaş taraftarlarının Kagawa şarkısı: Yarın olmaz Shinji!
Beşiktaşlı taraftarlar yeni transfer Shinji Kagawa için şarkı besteledi. Beşiktaş taraftarlarının yaptığı bu beste sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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