Beşiktaş Sompo Japan 73-74 Fenerbahçe Beko
ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-73 mağlup etmeyi başardı.
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