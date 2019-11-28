Beşiktaş - Slovan Bratislava maçının hikayesi! | 28/11/2019
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş K Grubu 5. karşılaşmasında Vodafone Park'ta Slovak ekibi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Grupta henüz puanla tanışamayan ve üst tur şansını kaybeden siyah-beyazlılar, ilk 3 puanını 2-1'lik skorla hanesine yazdırdı.
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