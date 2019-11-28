Beşiktaş - Slovan Bratislava | İlk 11'ler
Beşiktaş Avrupa Ligi mücadelesinde K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
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