Beşiktaş, Slovakya'ya geldi – Fotomaç TV
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    Beşiktaş, Slovakya'ya geldi

    Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışması için Slovakya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla başkent Bratislava'ya gelen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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    30 Haziran 2018, Cumartesi
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