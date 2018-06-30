Beşiktaş, Slovakya'ya geldi
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışması için Slovakya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla başkent Bratislava'ya gelen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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