Beşiktaş Sivasspor maçına hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup? Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atiba, Roco ve ?Medel takımdan ayrı çalıştı.
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