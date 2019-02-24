Beşiktaş sezona sıkıntılı başladı
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Beşiktaş sezona sıkıntılı başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş bu sezona istikrarsız başladı. Devre arasında giden ve gelen oyuncuların ardından yenilenen Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başladı.

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24 Şubat 2019 , Pazar
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