Beşiktaş sezona kötü başladı
Beşiktaş 7 sezon sonra Süper Lig'e mağlubiyetle başladı. Demir Grup? Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah beyazlılar tarihindeki en ağır ilk hafta mağlubiyetini aldı.
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